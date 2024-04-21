Manavgat Belediyesi Güreş Alt Yapı Takımı Hazırlıklara Devam Ediyor

Spor

Manavgat Belediyesi Güreş Alt Yapı Takımı, 10-11-12 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Akdeniz'in Kırkpınar'ına sayılı günler kala Manavgat Belediyesi Hizmet Binası bahçesinde gerçekleşen antrenmana, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'yı temsilen başkan yardımcısı Engin Tüter, Kültür Müdürü Gülcan Bulut ve Güreş Koordinatörü Abdullah Seçim katılarak genç sporculara moral ziyareti gerçekleştirdi. Ilıca Er Meydanı'nda kol bağlayacak olan 80 sporcu, Minik 1, Minik 2, Teşvik 1, Teşvik 2, Tozkoparan, Ayak, Deste Küçük Boy, Deste Orta Boy, Deste Büyük Boy, Küçük Orta Küçük ve Küçük Orta Büyük Boy kategorilerinde müsabakaya çıkacak. Genç sporcular, Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde şampiyonluk sözü vererek kendilerine destek olan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'ya teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

"Manavgat'ın evlatları şampiyon olacak"

Manavgat Belediyesi'nin güreş takımının büyük başarılara imza atacağını belirten Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, spora ve sporcuya katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Kara, "Genç sporcularımız, Akdeniz'in Kırkpınar'ı olarak adlandırılan Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesinde büyük bir motivasyonla çalışmalarına devam ediyor. Kentimizin evlatları, sporcu olarak yetişecek ve Manavgat'ımızın adı başarılarla anılacak. Manavgat Belediyesi olarak çocuklarımızın her zaman yanında olacağız. 10-11-12 Mayıs tarihleri arasında Ilıca Stadyumu'nda yapılacak olan müsabakalarda çocuklarımızdan başarılar bekliyorum. Şimdiden bütün güreş severlerimizi Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne davet ediyorum" dedi. - ANTALYA