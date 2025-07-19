Antalya'da düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma Minikler Serbest Güreş Turnuvası"nda Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü'nün minik sporcuları, elde ettikleri derecelerle büyük bir başarıya imza attı. Turnuvaya farklı sıkletlerde katılan sporcular, toplam 14 madalya kazanarak Manavgat'a büyük gurur yaşattı.
Antalya'da 17-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda, Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları altın, gümüş ve bronz madalyalarla kürsüye çıkmayı başardı. Alt yapıda eğitim alan minik güreşçilerin turnuvadaki performansı, kulübün disiplinli ve sistematik çalışmalarının meyvesi olarak değerlendirildi.
Turnuvada Hasan Kara, Umut Altay ve Mahir Can Çınar altın madalya kazanırken; Ali Emir Oral ve Hayrettin Durmaz gümüş madalyanın sahibi oldu. Ahmet Mete Varış, Mehmet Can Yılmaz, Alperen Yağız Öztürk, Erdoğan Karaali, Ömer Durmaz, Yiğit Can Ateş, Mustafa Çağatay Karademir ve Hasan Koç ise bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü'nde minik sporculardan madalya yağmuru - Son Dakika
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