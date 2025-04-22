Manavgat Belediyespor - Eskişehirspor Maçında Olaylar: Dernekten Açıklama

Manavgat Belediyespor- Eskişehirspor maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin basın açıklaması gerçekleştiren Boğazın Kırmızı Şimşekleri Derneği, "Eskişehir halkı kendilerine gereken her türlü kolaylığı ve misafirperliği göstermiştir" açıklamasında bulundu.

Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Manavgat Belediyespor - Eskişehirspor maçında deplasman tribününün stada alınmamasına ve maç sonrası olaylara ilişkin Boğazın Kırmızı Şimşekleri Derneği basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, Eskişehirspor'lu taraftarların stada alınmaması için Manavgat Belediyespor yetkililerinin deplasman yasağına müracaat ettikleri iddia edilirken, iç saha maçında Eskişehirspor kulübü ve Eskişehirspor taraftarının, Manavgat Belediyespor takımını ve taraftarlarını en iyi şekilde ağırladığı belirtildi.

Manavgat'ta oynanan maç sonrası yaşanan saldırıları tasvip etmediklerini belirten dernek, "Saldırılar sonucunda takım otobüsümüz hasar görmüştür. Manavgat taraftarı şunu öğrenmeliler ki her şeyden önce futbol kültüründe takım otobüsüne saldırmak yanlıştır" ifadeleri kullanıldı.

Eskişehirspor ise Manavgat Belediyespor karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"20 Nisan Pazar günü oynanan Manavgat Belediyespor - Eskişehirspor müsabakasında kulübümüze yönelik organize saldırılarla ilgili olarak, sorumlu tüm kişi ve kurumlar hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." - ANKARA