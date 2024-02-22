Manavgat'ta düzenlenen Pro Golf Tour'un birinci etabı tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Manavgat'ta düzenlenen Pro Golf Tour'un birinci etabı tamamlandı

Manavgat\'ta düzenlenen Pro Golf Tour\'un birinci etabı tamamlandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Golf Mad sponsorluğunda düzenlenen Pro Golf Tour turnuvasının birinci etabı sona erdi. Turnuvaya 24 ülkeden 104 sporcu katıldı. Alman Michael Hırmer birinci, Belçikalı Yente Van Doren ikinci oldu. Türkiye'yi Tarık Aslan, Leon Açıkalın ve Taner Yamaç temsil etti. Turnuvanın ikinci etabı ise 24-26 Şubat tarihlerinde aynı golf kulübünde yapılacak.

22.02.2024 16:33
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen "Pro Golf Tour" turnuvasının birinci etabı tamamlandı.

Golf Mad sponsorluğunda Lykia Links Golf Kulübünde oynanan turnuvaya 24 ülkeden 104 sporcu katıldı.

Turnuvada Türkiye'yi Tarık Aslan, Leon Açıkalın ve Taner Yamaç temsil etti.

İlk etapta Alman Michael Hırmer birinci, Belçikalı Yente Van Doren ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Fransız Arthur Michaux, Alman Allen John ve İsviçreli Fiorino Clerici paylaştı.

Dereceye girenlere ödülleri Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Akkanat ve turnuva direktörü Bekir Kara tarafından verildi.

Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 farklı ülkede düzenlenen turnuvanın 12 yıl sonra Türkiye'ye döndüğünü ifade etti.

Turnuvanın ikinci etabı, 24-26 Şubat tarihlerinde yine aynı golf kulübünde yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Manavgat'ta düzenlenen Pro Golf Tour'un birinci etabı tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta düzenlenen Pro Golf Tour'un birinci etabı tamamlandı - Son Dakika
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