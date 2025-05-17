Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin açılış etabı olan Manavgat Belediyesi 12. Yağlı Pehlivan Güreşleri, ikinci gününde devam etti.
Ilıca Stadı'nda gerçekleştirilen güreşlere, çeşitli kategorilerde yaklaşık 2 bin güreşçi katılıyor.
Bugün başlayan başpehlivanlık kategorisinde Enes Doğan, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Erkan Taş, Yusuf Can Zeybek, Feyzullah Aktürk, Mehmet Yeşil Yeşil ve Mustafa Batu çeyrek final müsabakalarına kalmayı başaran isimler oldu.
Güreşseverlerin ilgi gösterdiği ikinci gün müsabakalarını, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağası Hasan Özden, siyasi partilerin temsilcileri, oda başkanları, STK temsilcileri tribünlerden takip etti.
Yağlı Güreşler, yarın başpehlivanlık müsabakalarıyla sona erecek.
Son Dakika › Spor › Manavgat Yağlı Güreşleri'nde İkinci Gün Heyecanı - Son Dakika
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