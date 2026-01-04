Manchester City, Chelsea karşısında 90+4\'te yıkıldı

İngiltere Premier Lig 20. hafta maçınca Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 berabere bitti.

MANCHESTER CITY 90+4'TE YIKILDI

Manchester City'nin golü 42. dakikada Tijjani Reijnders ile geldi. Chelsea, aradığı beraberlik golünü 90+4'ncü dakikada Enzo Fernandez ile buldu.

ARADAKİ FARK 6'YA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci kez sahadan beraberlikle ayrılan Manchester City, puanını 42'ye yükseltti ve aradaki puan farkı 6'ya çıktı. Hafta içinde teknik direktörü Enzo Maresca ile yollarını ayıran Chelsea, 31 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında Manchester City, sahasında Brighton'ı ağırlayacak. Chelsea, Fulham deplasmanına gidecek.