İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 3-0 mağlup etti.
Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken 51. dakikada Manchester City, Nico O'Reilly'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Maçın 57. dakikasında Marc Guehi'nin golüyle farkı ikiye çıkaran konuk ekip, 68. dakikada Jeremy Doku ile skoru 3-0 yaptı.
Bu sonuçla ikinci sıradaki Manchester City puanını 64'e yükseltirken Chelsea, 48 puanla 6. sırada kaldı.
Son Dakika › Spor › Manchester City, Chelsea'yi 3-0 Yendi - Son Dakika
