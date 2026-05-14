İngiltere Premier Lig'de oynanan erteleme maçında Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı 3-0 yendi.
Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, Londra ekibi Crystal Palace'ı Etihad Stadı'nda ağırladı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Antoine Semenyo, 40. dakikada Omar Marmoush ve 84. dakikada Savinho attı.
Manchester City, bu galibiyetin ardından bitime iki hafta kala puanını 77'ye çıkarırken Arsenal, 79 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Son Dakika › Spor › Manchester City, Crystal Palace'ı 3-0 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?