Manchester City'de imzalar atıldı: Abdukodir Khusanov, Premier Lig tarihine geçti - Son Dakika
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Manchester City'de imzalar atıldı: Abdukodir Khusanov, Premier Lig tarihine geçti

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İngiliz devi Manchester City, Fransız ekibi Lens'te forma giyen Abdukodir Khusanov'u kadrosuna kattığını açıkladı. 4.5 yıllık sözleşme imzalanan 20 yaşındaki genç stoper, Premier Lig'de forma giyecek ilk Özbek oyuncu olacak. City'in bu transfer için bonuslarla 50 milyon euro ödeyeceği söyleniyor.

20.01.2025 22:46  Güncelleme: 23:18
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Bu sezon istediği sonuçları alamayan Manchester City, ara transfer döneminde günlerdir konuşulan tarihi transferi resmiyete kavuşturdu.

KHUSANOV İLE 4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Premier Lig devi Manchester City, Fransız ekibi Lens'te forma giyen 20 yaşındaki Özbek stoper Abdukodir Khusanov'u kadrosuna kattı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Khusanov ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Genç savunmacı, yeni takımında 45 numaralı formayı giyecek.

BONSERVİSİ 50 MİLYON EURO

Manchester City, genç savunmacının maliyetini açıklamazken; Abdukodir Khusanov için Lens'e hatırı sayılır bir bonservis ödeneceği ortaya çıktı. İngiliz basınına göre Manchester ekibi, Fransız kulübüne bonuslarla birlikte 50 milyon euro ödeme yapacak.

PREMIER LİG TARİHİNDEKİ İLK ÖZBEK FUTBOLCU

Genç futbolcu, Premier Lig'de forma giyecek ilk Özbek oyuncu olacak ve tarihe geçecek. Khusanov, transferi sonrası yaptığı açıklamada "Uzun zamandır izlemekten büyük keyif aldığım bir kulüp olan Manchester City'ye katıldığım için kesinlikle çok mutluyum. Bu takım, dünyanın en iyi oyuncularıyla dolu ve onlarla tanışmak, birlikte oynamak için sabırsızlanıyorum. Tabii ki Pep Guardiola, gelmiş geçmiş en iyi antrenörlerden biri ve ondan bir şeyler öğrenip oyunumu daha da geliştireceğim için çok heyecanlıyım. Manchester City gibi büyük bir kulübe katılıyor olmak hem ben hem de ailem için çok gurur verici bir durum ve bu meydan okumaya fazlasıyla hazırım" ifadelerini kullandı.

LENS, 100 BİN EUROYA ALMIŞTI

Fransa Ligue 1 ekibi Lens, Abdukodir Khusanov'u 2023-2024 sezonu başında Belarus ekibi Energetik-BGU'dan 100 bin euro bedelle kadrosuna katmıştı. Özbek stoper Fransız'da geçirdiği 1.5 sezonda 31 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Manchester City\'de imzalar atıldı: Abdukodir Khusanov, Premier Lig tarihine geçti

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Son Dakika Spor Manchester City'de imzalar atıldı: Abdukodir Khusanov, Premier Lig tarihine geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Burak:
    "hatırı sayılır bir bonservis ödeneceği ortaya çıktı, bonuslarla birlikte 50 milyon euro ödeme yapacak." Çok büyük habercisiniz bravo! Her gün Beşiktaş'a hakaretler ediliyor, Beşiktaşlı taklidi yapanlar Beşiktaş'a hakaret ettiriyor. Bunlara izin verme konularında 10 numarasınız ama habercilikte 0. Etkileşim alacaksınız ya bütün kulüplere hakaret ettirin, tahriklere her şeye izin verin... 31 1 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    6sli çelikoşla 8taşlı feroş ben size burda oyunaşmayı yasaklamadım mı? arsızlık yapmayın susun! 9 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    konuşma sen İttt tarık yüce 3 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saraylı çelik gevşektir 0 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bu Sene Şampiyonluk el değiştirecek.. önümüzdeki sezon için belki işe yarar 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Manchester City'de imzalar atıldı: Abdukodir Khusanov, Premier Lig tarihine geçti - Son Dakika
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