Manchester City\'de imzalar atıldı: Abdukodir Khusanov, Premier Lig tarihine geçti

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Bu sezon istediği sonuçları alamayan Manchester City, ara transfer döneminde günlerdir konuşulan tarihi transferi resmiyete kavuşturdu.

KHUSANOV İLE 4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Premier Lig devi Manchester City, Fransız ekibi Lens'te forma giyen 20 yaşındaki Özbek stoper Abdukodir Khusanov'u kadrosuna kattı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Khusanov ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Genç savunmacı, yeni takımında 45 numaralı formayı giyecek.

BONSERVİSİ 50 MİLYON EURO

Manchester City, genç savunmacının maliyetini açıklamazken; Abdukodir Khusanov için Lens'e hatırı sayılır bir bonservis ödeneceği ortaya çıktı. İngiliz basınına göre Manchester ekibi, Fransız kulübüne bonuslarla birlikte 50 milyon euro ödeme yapacak.

PREMIER LİG TARİHİNDEKİ İLK ÖZBEK FUTBOLCU

Genç futbolcu, Premier Lig'de forma giyecek ilk Özbek oyuncu olacak ve tarihe geçecek. Khusanov, transferi sonrası yaptığı açıklamada "Uzun zamandır izlemekten büyük keyif aldığım bir kulüp olan Manchester City'ye katıldığım için kesinlikle çok mutluyum. Bu takım, dünyanın en iyi oyuncularıyla dolu ve onlarla tanışmak, birlikte oynamak için sabırsızlanıyorum. Tabii ki Pep Guardiola, gelmiş geçmiş en iyi antrenörlerden biri ve ondan bir şeyler öğrenip oyunumu daha da geliştireceğim için çok heyecanlıyım. Manchester City gibi büyük bir kulübe katılıyor olmak hem ben hem de ailem için çok gurur verici bir durum ve bu meydan okumaya fazlasıyla hazırım" ifadelerini kullandı.

LENS, 100 BİN EUROYA ALMIŞTI

Fransa Ligue 1 ekibi Lens, Abdukodir Khusanov'u 2023-2024 sezonu başında Belarus ekibi Energetik-BGU'dan 100 bin euro bedelle kadrosuna katmıştı. Özbek stoper Fransız'da geçirdiği 1.5 sezonda 31 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.