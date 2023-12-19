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Manchester City, Fluminense ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde karşılaşacak - Son Dakika
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Manchester City, Fluminense ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde karşılaşacak

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın finalinde Manchester City, Fluminense ile karşılaşacak. Manchester City, Urawa Red Diamonds'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Manchester City, Fluminense ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde karşılaşacak
19.12.2023 - 23:07,
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Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın finalinde Fluminense'nin rakibi, Manchester City oldu.

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından son lig şampiyonunun mücadele ettiği organizasyonun ikinci yarı final müsabakasında, İngiltere'nin Manchester City takımı ile Japonya ekibi Urawa Red Diamonds, Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'nda karşılaştı.

Manchester City, 45+1. dakikada Marius Höibraten (kendi kalesine), 52. dakikada Mateo Kovacic ve 59. dakikada Bernardo Silva'nın ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup etti.

Manchester City, Brezilya temsilcisi Fluminense ile finalde, 22 Aralık Cuma günü TSİ 21.00'de karşılaşacak. Üçüncülük müsabakası ise Urawa Red Diamonds ile Mısır'ın El-Ehli takımı arasında aynı gün TSİ 17.30'da oynanacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Manchester City, Fluminense ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde karşılaşacak - Son Dakika
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