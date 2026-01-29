Manchester City-Galatasaray maçından saatler sonra ortaya çıkan görüntü - Son Dakika
Spor

Manchester City-Galatasaray maçından saatler sonra ortaya çıkan görüntü

Manchester City-Galatasaray maçından saatler sonra ortaya çıkan görüntü
29.01.2026 16:39  Güncelleme: 16:41
Manchester City-Galatasaray maçından saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Pep Guardiola'nın, Manchester City–Galatasaray maçının ardından Okan Buruk'un yanağına şaka yaparcasına vurduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son haftasında Galatasaray, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından ise teknik direktörler Pep Guardiola ve Okan Buruk arasındaki diyalog dikkat çekti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından iki teknik adam saha içinde kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Bu sırada Pep Guardiola'nın, Okan Buruk'un yanağına şaka yaparcasına vurduğu anlar kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Guardiola'nın bu samimi hareketi kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda yorum aldı. Futbolseverler, iki teknik adam arasındaki bu dostane görüntüleri sporun centilmen yüzü olarak değerlendirdi.

Manchester City-Galatasaray maçından saatler sonra ortaya çıkan görüntü

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    bunlar alısık oksatmaya ama en guzel oksamayı sonunda Sadettin baskan yapıcak. 13 27 Yanıtla
    1970 1970:
    koca gözlülerlemi 2 2
  • Murat YILMAZ Murat YILMAZ:
    Canlı yayında da gördük bu görüntüyü neden saatlerce beklediniz anlamadım?? 3 4 Yanıtla
  • important66 important66:
    daha inglizcen yok ne konustun acaba yalaka hahahahah 2 4 Yanıtla
  • ahmet demir ahmet demir:
    severler okşatmayı başkanlarından özenmişlerr 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Manchester City-Galatasaray maçından saatler sonra ortaya çıkan görüntü - Son Dakika
