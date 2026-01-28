Manchester City\'i destekleyen İngiliz çocuklar, Galatasaray marşı söyledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8'nci ve son haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Manchester City'den temsilcimiz için büyük bir jest geldi.
Manchester City'i destekleyen İngiliz ilkokul öğrencileri, koro halinde Galatasaray marşı söyledi. Minik taraftarların söylediği Galatasaray marşı, sosyal medyada kısa süre içerisinde birçok kez paylaşılırken, binlerce beğeni topladı.
Galatasaray Kulübü de o anları paylaşarak, "Marşımızı bu kez Manchester Cityli miniklerden dinliyoruz." ifadelerini kullandı.
