Manchester City, İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Spor

Manchester City, İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattı

Manchester City, İlkay Gündoğan\'ı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İlkay Gündoğan'ı transfer etti. Türk asıllı Alman futbolcu, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Manchester City ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

23.08.2024 14:50
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İSTANBUL,

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Barcelona Kulübü'nden ayrılan 33 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu, Manchester City ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz ekibi, "Hepimizin beklediği an; yeniden hoş geldin İlkay" ifadeleri kullanıldı.

Gündoğan, geçtiğimiz sezon Barcelona'da 51 kez forma giyerken, 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: DHA

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Alper006 : İlkay Gündoğan yarın birgün 36-37 yaşına geldiği zaman Avrupa'da kimse istediği parayı vermez ama bizim takımlar verir şimdi gelmiyorsa o gün geldiği zamanda bizim takimlar istemesinler bizim ülkemiz emekli futbolcu cenneti değil birilerine anlatılmalı artik 0 0 Yanıtla

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