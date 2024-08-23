Manchester City, İlkay Gündoğan\'ı kadrosuna kattı

İSTANBUL,
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Barcelona Kulübü'nden ayrılan 33 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu, Manchester City ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz ekibi, "Hepimizin beklediği an; yeniden hoş geldin İlkay" ifadeleri kullanıldı.
Gündoğan, geçtiğimiz sezon Barcelona'da 51 kez forma giyerken, 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
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