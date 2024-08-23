Manchester City, İlkay Gündoğan\'ı kadrosuna kattı

Alper006 :

İlkay Gündoğan yarın birgün 36-37 yaşına geldiği zaman Avrupa'da kimse istediği parayı vermez ama bizim takımlar verir şimdi gelmiyorsa o gün geldiği zamanda bizim takimlar istemesinler bizim ülkemiz emekli futbolcu cenneti değil birilerine anlatılmalı artik