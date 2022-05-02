Manchester kulüplerinin hedefi James Ward-Prowse - Son Dakika
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Manchester kulüplerinin hedefi James Ward-Prowse

02.05.2022 14:49
Manchester kulüplerinin hedefi James Ward-Prowse

İngiltere Premier Lig'de ezeli rakipler Manchester United ve Manchester City, James Ward-Prowse'un transferinde karşı karşıya.Gelecek sezon için takımın başına Erik ten Hag'ı getiren Manchester United, transfer çalışmalarına da başladı.

İngiltere Premier Lig'de ezeli rakipler Manchester United ve Manchester City, James Ward-Prowse'un transferinde karşı karşıya.

Gelecek sezon için takımın başına Erik ten Hag'ı getiren Manchester United, transfer çalışmalarına da başladı. Kırmızı-beyazlı ekipte ilk hedef Declan Rice'tı. Ancak West Ham United'ın İngiliz orta saha için 150 milyon Sterlin bonservis bedeli istemesinin ardından alternatiflere yönelen Manchester United, listenin başına Southampton'dan James Ward-Prowse'u aldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre sezon sonunda Pogba ve Matic'in takımdan ayrılacak olmasıyla birlikte orta saha transferi isteyen Eric ten Hag, bu oyuncuların boşluğunu James Ward-Prowse ile doldurmak istiyor. Southampton, altyapısından yetişen 27 yaşındaki orta saha için 75 milyon Sterlin bonservis talep ediyor. Sezon sonunda Cavani, Pogba ve Matic'in takımdan ayrılmasıyla haftalık 660 bin Sterlin tasarruf edecek Manchester ekibinin bu transferi tamamlaması bekleniyor.

RAKİP MANCHESTER'IN MAVİLERİÖte yandan James Ward-Prowse'u isteyen tek takım Manchester United değil. Şampiyonluk yolunda Liverpool ile yarış halinde olan Manchester City de İngiliz oyuncuyu kadrosuna dahil etmek istiyor. Fernandinho'nun sezon sonunda takımdan ayrılıp, Brezilya'ya dönmek istediğini açıklamasının ardından City de transferde harekete geçen takımlardan oldu.

Duran toplardan attığı gollerle dikkat çeken James Ward-Prowse'un kulübüyle 2026 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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Manchester City, deplasmanda Leeds United'ı farklı yendi Manchester City, deplasmanda Leeds United'ı farklı yendi Premier Lig'de Liverpool, Newcastle United deplasmanında kazandı Premier Lig'de Liverpool, Newcastle United deplasmanında kazandı

İngiltere Premier Lig, Manchester United, Manchester, Erik, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manchester kulüplerinin hedefi James Ward-Prowse - Son Dakika


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