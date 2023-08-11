Manchester United, Altay Bayındır için teklifte bulundu - Son Dakika
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Manchester United, Altay Bayındır için teklifte bulundu

Son Güncelleme: 11.08.2023 11:12

Manchester United, 2. ve 3. kalecilerinin sakatlanmasının ardından Altay Bayındır'ı transfer etmek için Fenerbahçe ile anlaşma zemini arıyor. İngiliz ekibinin 5 milyon sterlin teklif ettiği iddia ediliyor. Fenerbahçe ise Dinamo Zagreb'in kalecisi Dominik Livakovic'i transfer etmeye hazırlanıyor.

Manchester United'ın gündemine bir kez daha Fenerbahçe'nin milli eldiveni Altay Bayındır geldi. İngiliz devi, 2. ve 3. kalecisini sakatlığı kurban vermesinin ardından yeniden Altay'ı listesine aldı.

5 MİLYON STERLİN TEKLİF ETTİLER

Daily Mail'de yer alan habere göre; Manchester United'da kaleciler Dean Henderson ve Tom Heaton'ın sakatlanmasının ardından ibre yeniden Altay Bayındır'a döndü. İngiliz ekibinin 5 milyon sterlin karşılığında sarı-lacivertlilerle anlaşma zemini aradığı iddia edildi.

FENERBAHÇE, LIVAKOVIC'İN PEŞİNDE

Maribor karşılaşmasında yediği gol ile eleştirilen Altay Bayındır'ın takımdaki geleceği merak konusu. Sarı-lacivertlilerin Dinamo Zagreb'in başarılı eldiveni Dominik Livakovic transferinde de sona gelmesi Altay Bayındır'ın takımdan ayrılacağı iddialarını güçlendiriyor.

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Manchester United, Altay Bayındır, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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