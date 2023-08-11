Manchester United, Altay Bayındır için teklifte bulundu

Manchester United'ın gündemine bir kez daha Fenerbahçe'nin milli eldiveni Altay Bayındır geldi. İngiliz devi, 2. ve 3. kalecisini sakatlığı kurban vermesinin ardından yeniden Altay'ı listesine aldı.

5 MİLYON STERLİN TEKLİF ETTİLER

Daily Mail'de yer alan habere göre; Manchester United'da kaleciler Dean Henderson ve Tom Heaton'ın sakatlanmasının ardından ibre yeniden Altay Bayındır'a döndü. İngiliz ekibinin 5 milyon sterlin karşılığında sarı-lacivertlilerle anlaşma zemini aradığı iddia edildi.

FENERBAHÇE, LIVAKOVIC'İN PEŞİNDE

Maribor karşılaşmasında yediği gol ile eleştirilen Altay Bayındır'ın takımdaki geleceği merak konusu. Sarı-lacivertlilerin Dinamo Zagreb'in başarılı eldiveni Dominik Livakovic transferinde de sona gelmesi Altay Bayındır'ın takımdan ayrılacağı iddialarını güçlendiriyor.