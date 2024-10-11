Altay Bayındır krizi Manchester United'ı karıştırdı - Son Dakika
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Altay Bayındır krizi Manchester United'ı karıştırdı

Altay Bayındır krizi Manchester United\'ı karıştırdı

Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'ın geleceği tartışılırken, Hollandalı teknik adamın milli futbolcu Altay Bayındır'a karşı takındığı tavır İngiliz basınında manşetleri süsledi. Erik ten Hag'ın Altay'a karşı olan tutumu, kadrodaki birçok futbolcuyu da olumsuz etkiledi.

11.10.2024 16:29
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Manchester United'ta eleştirilerin odağında yer alan ve gönderilmesi beklenen teknik direktör Erik ten Hag ile milli futbolcu Altay Bayındır arasında kriz çıktığı öne sürüldü.

ALTAY İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİ

Andre Onana'nın ardından ikinci kaleci olarak görev yapan ancak fazla süre alamayan Altay Bayındır için İngiliz basınından dikkat çeken bir haber geldi. Football Insider'da yer alan habere göre; Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Altay'ın transferinin ardından iki hafta boyunca milli kaleciyle herhangi bir görüşmede bulunmadı. Bu süreçte 26 yaşındaki eldivenin kaleci antrenörüyle vakit geçirdiği ve Erik ten Hag ile hiç temas kurmadığı yazıldı.

TÜM FUTBOLCULAR ETKİLENİYOR

Erik ten Hag'ın Altay Bayındır'a karşı sergilediği bu tavrın kadrodaki birçok futbolcuyu endişelendirdiği ve yaşananların soyunma odasında huzursuzluk ortamı yarattığı vurgulandı. Kulüpteki bazı yıldız isimlerin Hollandalı çalıştırıcıya karşı inançlarını yitirdikleri iddiaları sonrası deneyimli teknik adamın diğer futbolculara yönelik tavrının da soru işareti oluşturduğu haber detayında yer aldı.

ALTAY'IN MANCHESTER UNITED KARİYERİ

Fenerbahçe'den 5 milyon euroya transfer edilen ve 1 yılı aşkın süredir Manchester United forması giyen Altay Bayındır, İngiltere Lig Kupası ve FA Cup'ta 1'er maça çıkabildi. Altay'ın İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son Dakika Spor Altay Bayındır krizi Manchester United'ı karıştırdı - Son Dakika

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