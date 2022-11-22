Manchester United'ın 17 yıldır sahibi olan Glazer ailesi sonunda pes etti. Uzun yıllardır yapılan çılgın harcamalara rağmen bir türlü başarı göremeyen Kırmızı Şeytanlar'da Ronaldo ayrılığı sonrası taşlar yerinden oynadı.
Glazer ailesi kulübün satışı için olağanüstü toplantı kararı aldı. Resmi açıklamanın gelmesi ise an meselesi. Ayrıca Ronaldo ayrılığı kulübe pahalıya patlayacak gibi gözüküyor.
Kulübün sponsorları da Ronaldo'dan sonra Manchester United'a ültimatom verdi. Kırmızı Şeytanlar'ın ekonomik olarak hiç beklemediği tepkileri görmesi kuvvetle muhtemel.
Son Dakika › Spor › Ronaldo ayrılığı sonrası Manchester United karıştı! Kulübün satılması için düğmeye basıldı - Son Dakika