Ronaldo ayrılığı sonrası Manchester United karıştı! Kulübün satılması için düğmeye basıldı - Son Dakika
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Ronaldo ayrılığı sonrası Manchester United karıştı! Kulübün satılması için düğmeye basıldı

22.11.2022 23:40

Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun ayrılığı sonrası taşlar yerinden oynadı. Portekizli süperstarla olan sözleşmenin feshedilmesinin ardından sponsorlardan tavır gören Glazer ailesi, olağanüstü toplantı kararı alarak kulübün satışa çıkması için hazırlıklara başladı.

Manchester United'ın 17 yıldır sahibi olan Glazer ailesi sonunda pes etti. Uzun yıllardır yapılan çılgın harcamalara rağmen bir türlü başarı göremeyen Kırmızı Şeytanlar'da Ronaldo ayrılığı sonrası taşlar yerinden oynadı.

OLAĞANÜSTÜ ZİRVE

Glazer ailesi kulübün satışı için olağanüstü toplantı kararı aldı. Resmi açıklamanın gelmesi ise an meselesi. Ayrıca Ronaldo ayrılığı kulübe pahalıya patlayacak gibi gözüküyor.

Ronaldo sonrası deprem! Manchester United'ın satışı için olağanüstü toplantı

SPONSORLARDAN TAVIR

Kulübün sponsorları da Ronaldo'dan sonra Manchester United'a ültimatom verdi. Kırmızı Şeytanlar'ın ekonomik olarak hiç beklemediği tepkileri görmesi kuvvetle muhtemel.

Ronaldo ayrılığı sonrası deprem! Manchester United'ın sahiplerinden tarihi karar
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Son Dakika Spor Ronaldo ayrılığı sonrası Manchester United karıştı! Kulübün satılması için düğmeye basıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ronaldo ayrılığı sonrası Manchester United karıştı! Kulübün satılması için düğmeye basıldı - Son Dakika
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