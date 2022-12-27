Al Nassr ile anlaştığı iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun görüştüğü kulüp, futbolseverleri sevinçten havaya uçuracak - Son Dakika
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Al Nassr ile anlaştığı iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun görüştüğü kulüp, futbolseverleri sevinçten havaya uçuracak

27.12.2022 09:35

Manchester United'dan ayrılıktan sonra yeni adresi merakla beklenen Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaştığı iddia edilirken, 37 yaşındaki yıldızla ilgili son gelişmeler, futbol kamuoyunu ters köşede bıraktı. Real Madrid, eski yıldızı Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak için yeniden futbolcuyla görüşme kararına vardı. Deneyimli futbolcunun da kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Real Madrid'den gelecek teklife sıcak baktığı belirtiliyor.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaştığı iddia edilen Cristiano Ronaldo için ortaya atılan sürpriz iddia gündeme oturdu. Real Madrid, eski yıldızı için yeniden devrede.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

TNT Sports'un haberine göre, Real Madrid eski futbolcusu Cristiano Ronaldo'ya yeniden eflatun-beyazlı formayı giydirmek için harekete geçti. Dünya devinin, Portekizli yıldızla kısa süre içinde görüşmelere başlaması bekleniyor.

"YIL SONUNA KADAR NELER OLACAĞINI BEKLEMELİYİZ"

Ronaldo'nun adının geçtiği Al Nassr kulübünün menajeri Marcelo Salazar, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo transferine 'Evet olacak' veya 'Hayır olmayacak' demek bana düşmez. Ronaldo transferi ülke ve dünya futbolu için çok büyük müzakereler içeriyor. Yıl sonuna kadar neler olacağını beklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Al Nassr ile anlaştığı iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun görüştüğü kulüp, futbolseverleri sevinçten havaya uçuracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Al Nassr ile anlaştığı iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun görüştüğü kulüp, futbolseverleri sevinçten havaya uçuracak - Son Dakika
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