Manchester United\'dan Kayserispor\'a imza! Antrenmana dahi çıktı

Süper Lig ekiplerinden Kayserisppor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Belek bölgesinde devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Radomir Djalovic'in raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviyeler de sürüyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın 21 yaşındaki genç yeteneği Sam Mather'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, Gaziantep FK'dan Semih Güler, Hatayspor'dan Görkem Sağlam'ı da renklerine bağladı.
Manchester United ile bu sezon 6 maçta 355 dakika sahada kalan sol kanat oyuncusu Mather, bu maçlarda 2 asist yaptı.
İç Anadolu ekibinin kampına katılan 3 isim, Kayserispor Başkan Yardımcısı Süleyman Akın ile fotoğraf paylaştı. Sarı kırmızılı takımda transfer tahtasının açılması için çalışmalar sürerken, tahtanın açılmasının ardından yeni transferlerin kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
