Bruno Fernandes'ten sonra Cancelo da Cristiano Ronaldo'yu tersledi! O görüntü dünya basınında gündem oldu - Son Dakika
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Bruno Fernandes'ten sonra Cancelo da Cristiano Ronaldo'yu tersledi! O görüntü dünya basınında gündem oldu

15.11.2022 18:06

Manchester United hakkında yaptığı açıklamadan sonra kulüp arkadaşı Bruno Fernandes'ten Portekiz Milli Takımı kampında tavır gören Cristiano Ronaldo, el şakası yaptığı Cancelo'dan beklemediği bir tepki aldı. El şakasından rahatsız olan Cancelo Ronaldo'yu iterek tepkisini gösterirken o anlar dünya basınında gündemin zirvesine yerleşti.

Portekiz Milli Takım kampında kaos yaşanıyor. Ronaldo'nun Manchester United'dan takım arkadaşı Bruno Fernandes'in yıldız futbolcunun elini isteksiz bir şekilde sıkması olay oldu. Yaşananların üstünden çok zaman geçmeden bir hareket de Joao Cancelo'dan geldi.

Görenler gözlerine inanamadı! Bir takım arkadaşı daha Cristiano Ronaldo'yu herkesin içinde rezil etti
Bruno Fernandes'in Ronaldo'ya gösterdiği tepki

DONDU KALDI

Antrenman sırasında Joao Cancelo ile şakalaşmak isteyen Cristiano Ronaldo, hiç beklemediği bir hareket gördü. Cancelo, takım kaptanı Ronaldo'yu iterek tersledi. Gördüğü hareket sonrası olduğu yerde kalan Ronaldo'nun o anki görüntüsü dünya basınında geniş yer edindi.

Görenler gözlerine inanamadı! Bir takım arkadaşı daha Cristiano Ronaldo'yu herkesin içinde rezil etti
Cancelo'nun Ronaldo'yu iterek uzaklaştırdığı an
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Son Dakika Spor Bruno Fernandes'ten sonra Cancelo da Cristiano Ronaldo'yu tersledi! O görüntü dünya basınında gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bruno Fernandes'ten sonra Cancelo da Cristiano Ronaldo'yu tersledi! O görüntü dünya basınında gündem oldu - Son Dakika
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