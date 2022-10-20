Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez - Son Dakika
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Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez

20.10.2022 20:59

Manchester United'ın Crsitiano Ronaldo'yu kadro dışı bırakması gündem oldu. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ünlü yıldızın yeni adresi merak konusu olurken, İtalyan ekibi Napoli ile anlaşmaya vardığı iddiası büyük ses getirdi. Sevenleri sosyal medyada dünyaca ünlü yıldız için "Bu kadar da düşülmez", "Artık futbolu bırakma zamanı geldi" gibi yorumlar yapıldı.

Manchester United'ın son oynadığı Tottenham maçında mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmişti. Portekizli yıldızın bu hareketinden sonra hafta sonu oynanacak Chelsea maçında kadroda olmayacağı açıklandı.

CHELSEA MAÇINDA YOK

Premier Lig devinden yapılan açıklamada, "Cristiano Ronaldo, Chelsea ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Onun haricindeki tüm takım, tüm odağıyla sıradaki maçımıza hazırlanmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

HAYRANLARI NAPOLI İDDİASIYLA ÇILGINA DÖNDÜ

Birçok kaynak Cristiano Ronaldo'nun artık Manchester United'da forma giymesinin imkansız olduğunu belirtirken, yeni adresi ile ilgili de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Portekizli yıldıza sezon başında da ilgi gösteren Napoli'nin Ronaldo ile anlaşmaya varacağı öne sürüldü. Dünyaca ünlü futbolcunun hayranları bu haberlere tepki gösterirken "Bu kadar da düşülmez", "Artık futbolu bırakma zamanı geldi" gibi yorumlar yaptı.

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Manchester United, Cristiano Ronaldo, Napoli, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez - Son Dakika
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