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Manchester United Premier Lig'de haftayı galibiyetle kapattı - Son Dakika

Manchester United Premier Lig'de haftayı galibiyetle kapattı

20.02.2022 19:06
Manchester United Premier Lig'de haftayı galibiyetle kapattı

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester United, Leeds United'ı 4-2 yendi.

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester United, Leeds United'ı 4-2 yendi.

Puan tablosunun 4. basamağındaki Manchester United, 2 maç eksiğiyle 15. sırada yer alan Leeds United'a konuk oldu.

Manchester United, Maguire'ın 34, Bruno Fernandes'in 45+5, Fred'in 70 ve Elanga'nın 88. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Leeds United'ın gollerini, 53. dakikada Rodrigo ve 54. dakikada Raphinha kaydetti.

Manchester United puanını 46'ya yükseltti, Leeds United ise 23 puanda kaldı.

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İngiltere Premier Lig, Manchester United, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manchester United Premier Lig'de haftayı galibiyetle kapattı - Son Dakika Spor


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