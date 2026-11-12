Manchester United, son 11 maçta 1 galibiyet alan Carrick'in görevine son verdi - Son Dakika
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Manchester United, son 11 maçta 1 galibiyet alan Carrick'in görevine son verdi

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Manchester United, kötü sezon başlangıcının ardından Michael Carrick ve ekibinin görevine son verdi. Tüm kulvarlarda son 11 maçta yalnızca 1 galibiyet alan takımda karar Carrick'e bu sabah bildirildi, yerine Mauricio Pochettino'nun getirilmesi bekleniyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Michael Carrick ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezona hayal kırıklığı yaşatan bir başlangıç yapılmasının ardından kulüp, hedeflerimize ulaşabilmek için bir değişikliğin gerekli olduğu yönünde son derece zor bir sonuca varmıştır. Michael bir Manchester United efsanesidir ve her zaman öyle kalacaktır. Oyunculuk döneminde olduğu gibi, kulübe döndüğü süre boyunca da en yüksek düzeyde bağlılık ve profesyonellik sergilemiştir. Geçen sezonki liderliği ve başarıları her zaman sevgiyle hatırlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Sezona 2-0'lık Hull City mağlubiyetiyle başlayan küme düşme hattındaki Manchester ekibi, tüm kulvarlarda son 11 maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

Kulüp Üst Yöneticisi Omar Berrada, kararı bu sabah antrenman tesislerinde Carrick'e bildirdi. İngiliz teknik adamla birlikte ekibinin de görevine son verildi.

Manchester United'ın teknik direktörlük görevine ABD Milli Takımı'nı çalıştıran Mauricio Pochettino'yu getirmesi bekleniyor.

Arjantinli teknik adamla 2016'dan bu yana farklı zaman dilimlerinde temasa geçen ancak takımın başına getirmeyen Manchester temsilcisinin, Pochettino için ABD Futbol Federasyonuna 10 milyon dolar tazminat ödeyeceği basına yansıdı.

Pochettino, İngiltere'de daha önce Tottenham, Chelsea ve Southampton'ı çalıştırmış, Tottenham'ı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale taşımıştı.

Bu sezon çalkantı hiç bitmedi

Ocak ayında Portekizli Ruben Amorim'in yerine geldikten sonra geçici teknik direktör olarak başarılı bir dönem geçiren ve kulübün UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlayan Carrick için bu sezon işler istediği gibi gitmedi.

Mayıs ayında iki yıllık sözleşmeyle Manchester United'ın kalıcı teknik direktörü olarak atanan 45 yaşındaki teknik adam, saha içi ve dışında çalkantılı bir dönem geçirdi.

Premier Lig'deki ilk 10 maçından yalnızca birini kazanan ve Lig Kupası'nda Brighton'a elenen Manchester ekibinde, Lisandro Martinez ve Bruno Fernandes'in üst üste basın önündeki eleştirileri takım içindeki sorunları yansıttı.

Manchester ekibinin 13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 yenilmesinin ardından savunma oyuncusu Martinez, kadroya yapılan yatırımları ve futbol direktörü Jason Wilcox'u eleştirmişti.

Yine Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibi Como karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından kaptan Bruno Fernandes, taktikle ilgili bir soru üzerine, teknik direktör Carrick'i hedef alarak "Bunu görmek benim değil, teknik direktörün ve ekibinin işi." yanıtını vermişti.

Ferguson'dan sonrası eskisi gibi olmadı

Kulübün efsanevi teknik direktörü Alex Ferguson ile sayısız başarılar elde ederek dünya futboluna damgasını vuran Manchester United, Ferguson'un 2013'te emekli olmasından bu yana altı kalıcı teknik direktörle çalıştı ve bu dönemde en fazla ikinci olabildi.

Kulübün ligdeki en iyi sezonları 2017-2018'de Jose Mourinho, 2020-2021'de de Ole Gunnar Solskjaer ile geldi.

Manchester United, teknik direktörleri göndermek için bu dönemde 50 milyon sterlinden fazla tazminat ödedi.

Kaynak: AA
Mauricio PochettinoMichael CarrickManchesterFutbolGüncelSporSon Dakika

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