Manchester United, Wout Weghorst'un Burnley'e döneceğini açıkladı

Gelecek sezon için çalışmalarına devam eden İngiliz devi Manchester United, kiralık sözleşmesi biten Wout Weghorst'un Burnley'e döneceğini açıkladı.

BURNLEY'E GERİ DÖNÜYOR

Kulüpten yapılan açıklamada, kiralık sözleşmesi sona eren Wout Weghorst'un Burnley'e geri döneceği belirtildi.

YETERSİZ KALDI

Ara transfer döneminde Manchester United'a transfer olan Hollandalı golcü, İngiliz devinde 31 maçta sadece 2 kez gol sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ'TA GÖZ DOLDURMUŞTU

Süper Lig'de Beşiktaş forması da giyen 30 yaşındaki golcü, siyah-beyazlı takımda 18 maçta 9 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.