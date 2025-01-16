Mancini'den heyecan yaratacak Beşiktaş sözleri - Son Dakika
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Spor

Mancini'den heyecan yaratacak Beşiktaş sözleri

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Adı Beşiktaş'la anılan Roberto Mancini söz konusu haberler hakkında konuştu. Deneyimli antrenör sorulan sorular üzerine, "Ben gerçekten Türkiye ve Türk insanını çok seviyorum. Harika bir ülke" şeklinde bir açıklama yaptı.

16.01.2025 16:58  Güncelleme: 17:20
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Roberto Mancini iddiası ortaya atılmıştı. İtalyan teknik adam, Beşiktaş haberlerine yanıt verdi.

"NE DEDİKODUSU?"

Ajansspor'a konuşan Roberto Mancini, "Ne dedikodusu? Beşiktaş çok iyi bir kulüp (Gülerek)" dedi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile konuşup konuşmadığı ve "Tükiye'de yeniden çalışma olasılığınız var mı?" sorusu sorulan Mancini, "Bilmiyorum. Ben gerçekten Türkiye ve Türk insanını çok seviyorum. Harika bir ülke" yanıtını verdi.

GALATASARAY'I DA ÇALIŞTIRDI

2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Mancini, sonrasında Inter, Zenit ve İtalya Milli Takımı'nın hocalığını yaptı. İtalyan efsane, Ekim 2024'te ise Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan ayrılmıştı.

2020'DE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

İtalya'nın başına 2017/18 sezonunda geçen Roberto Mancini, 2020 Avrupa Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası turnuvalarına katılmak için mücadele vermişti.

14 KUPA KAZANDI

Son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini 1 Avrupa Şampiyonası, 1 İngiltere Premier Lig ve 3 İtalya Serie A şampiyonluğu başta olmak üzere kariyerinde toplam 14 kupa kaldırdı.

Mancini\'den heyecan yaratacak Beşiktaş sözleri

Roberto Mancini, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mancini'den heyecan yaratacak Beşiktaş sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Ankaragüçlüyüz:
    Eziktas kuççüklüğü öyle bi kuççük lüktür ki adı konamamıştır 91 22 Yanıtla
    Wolf_man666 null:
    bas git başka yerde oyna çocuk 0 0
    Tolga BÜLBÜL:
    hadi lan oradan güçsüz ankaralı 0 0
    ?????? ????:
    Sende gecmisten gelen bir GOT agrisi var. Dr KARTAL a git , seni iyice bir tedavi etsin. 0 0
    Sergen Kapalı:
    Beşiktaş'ı küçük görenlere bakarmısın:)))) 0 0
    Erkan:
    hadi git kumda oyna sen, Beşiktaş deyince önce ağzını yıka, yallah 3. lige 0 0
  • Ankaragüçlüyüz:
    Ya isteyerek Fenerbahçe kcğında ya zorla Galatasaray altnda. Tüm ligin o su oldu kuççükler gelcen nolcak la 74 20 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    gelen zaten şampiyonluk sözü veriyor kendini 10 sırada buluyor 8tss 56 17 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MANCINI GELİRSE EN KRAL OYUNCULAR MUSRATI VE SALIH UÇAN OLUR FEROS TA TOP TOPLAYICI 26 5 Yanıtla
    heyula 41:
    Size 5 gömerkende acaba böyle düşünüyormuydun? G5 ne acıymış arkadaş hala sönmemiş 0 0
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