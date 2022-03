Mancini: Türkiye'de her zaman iyi oyuncular olur - Son Dakika

MANCINI: HEDEFLERİM İÇİN ZAMANA İHTİYACIM VAR

İtalya ile gelecek planından bahseden Mancini, "Gelecek için iyileştirilecek şeyler var. Hala gencim, işimi seviyorum ve takımımla daha önemli başarıları yeniden kazanabiliriz. Kasım ve aralık aylarında kimseyi mutlu edememenin hayal kırıklığını geride bıraktık. İleriye bakmamız lazım. İtalya ile hedefim Avrupa ve dünya şampiyonalarını kazanmaktı ve bu yüzden bunu başarmak için birkaç yıla ihtiyacım var" şeklinde konuştu. "GENÇ FUTBOLCULARA ŞANS VERİLMELİ"Mancini, milli kadroya almadığı isimler için, "Oyuncularımın fiziksel sorunları vardı ve bu nedenle oynamıyorlardı. Bunu diğer maçlarda zaten yaptık. Genel olarak alternatif durumları denemek bu maçta bana doğru geldi. Bu 4 yılda yapılan çalışmaların takdir edilmesi beni mutlu ediyor. Sadece Avrupa Şampiyonası için değil, uzun ve yenilmez bir yolculuk için kadromuzdaki genç futbolculara şans verilmeli" açıklamasında bulundu. "TÜRKİYE'DE HER ZAMAN İYİ OYUNCULAR OLUR" Mancini, Türkiye A Milli Futbol Takımı 'ndan övgüyle bahsederken, " Eylül 'den bugüne geçen maçlardan bahsedebiliriz. Grubumuzu İsviçre 'nin 3-4 puan önünde bitirmemiz gerekirdi. Bu sadece futbol ama ben teknik direktör olarak hatalara bakacağım ve nereleri geliştirebiliriz onları düşüneceğim. Olanlara mazeret bulmak boşuna... İki yıl içinde Avrupa'ya hazırlanmamız gerekecek ve kalifiye olmak için çalışmamız gerekecek. Gerisi diğer meselelerle uğraşmak zorunda kalanlara kalmış. Türkiye Milli Takımı'nda oynayan futbolcuları yeterince iyi tanıyorum. Her zaman teknik olarak iyi oyunculardan oluşur. Onlarla Avrupa Şampiyonası'nda da tanıştık. Türkiye'de her zaman iyi oyuncular olur" ifadelerini kullandı. BONUCCI: MANCINI, BİZE BU 3 YILDA BENZERSİZ ŞEYLER KATTI

İtalya Milli Takımı'nın deneyimli stoperi Bonucci ise Mancini ile iyi işler yaptıklarını söylerken, "Mancini, bize bu 3 yılda benzersiz şeyler kattı. Chiellini'nin ne yapacağını bilmiyorum ama benim açımdan bir istek var. İtalya Milli Takımı'nda devam etmekte kararlıyım. Bu formayı giyen pek çok gence örnek ve yol gösterici olmak için buradayım" diye konuştu.

