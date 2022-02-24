Mangalada final coşkusu - Son Dakika
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Mangalada final coşkusu

24.02.2022 15:42
Mangalada final coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin il Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlediği Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) kapsamında gerçekleştirilen 'Büyükşehir Mangala İl Şampiyonası" finali coşkulu bir katılımla yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin il Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlediği Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) kapsamında gerçekleştirilen 'Büyükşehir Mangala İl Şampiyonası" finali coşkulu bir katılımla yapıldı. Ödül törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, finalist öğrencilerle mangala oynadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) ile öğrencileri sporla buluşturmaya devam ediyor. BOSE kapsamında 17 ilçeden 52 bin öğrencinin katılımıyla başlayan Büyükşehir Mangala İl Şampiyonası, 204 finalistin katıldığı final maçları ile sona erdi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Zeki Müren Salonu'nda yapılan final müsabakalarını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kahya da izledi. 17 ilçedeki 91 ilkokuldan gelen öğrenciler birincilik için mücadele ederken, Başkan Aktaş da küçük finalistlerle mangala oynadı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 17 ilçede de ulaşımdan altyapıya, çevreden tarımsal kalkınmaya kadar önemli yatırımlarını hayata geçirdiklerini belirterek, bunun yanında gelecek neslin daha donanımlı olması için de yoğun gayret gösterdiklerini söyledi. Çocukların hayata en doğru şekilde hazırlanması için farklı çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Söz konusu çocuklar olunca akan sular durur. Ne gerekiyorsa yapıyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar geleceğin belediye başkanları, mühendisleri, işçileri çiftçileri olacak. Çocuklarımızı fiziksel ve ruhsal olarak geleceğe hazırlamak, sosyalleşmelerine yardımcı olmak, problem çözme becerilerini geliştirmek, yetenekli çocuklarımızı erken yaşlarda tespit ederek sisteme kazandırabilmek ve sporu bir yaşam biçimi haline getirmek için okul sporları şenliği düzenliyoruz. Mangala da problem çözme, baskı altında doğru karar verme, sosyalleşme gibi yeteneklerin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Derece alsın ya da almasın ben bu turnuvaya katılan tüm çocuklarımızı kutluyorum. Onların hepsi birer şampiyon" dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kahya da çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan bu tür etkinlikler sebebiyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Başkan Aktaş, törenin sonunda final maçlarına katılan çocuklara madalyalarını verdi. - BURSA

Mangalada final coşkusu
Mangalada final coşkusu
Mangalada final coşkusu
Mangalada final coşkusu
Mangalada final coşkusu

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, milli eğitim bakanlığı, Mustafa Kahya, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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