Manisa Basket 3\'te 3 Yaptı

Spor

Peristeri: 79-77

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

SALON: Muradiye

HAKEMLER: Wojciech Liszhika (Polonya) Lorenzo Baldini (İtalya) Martin Vulic (Hırvatistan)

MANİSA BASKET: Brown Jr 9, Echodas 19, Besson 17, White Jr 10, Yunus Sonsırma 7, Pickett 5, Mehmet 5, Leon 5, Ahmet 2, Cengizhan, Mustafa

PERİSTERİ: Coffey 14, Poulianitis 9, Patton 4, Carberry 15, Eddie 13, Papas 11, Stavrakopoulos, Jeanlois, Tsourgiannis, Avdalas, Harris 7, Zougris 4

1'İNCİ PERİYOT: 21-23

İLK YARI: 44-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-57

Manisa Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki 3'üncü maçında Yunanistan ekibi Peristeri'yi mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Avrupa'daki sezonun ilk iç saha maçında Manisa Basket, ilk periyodu 23-21 geride tamamlarken; ilk yarıyı 44-40 önde tamamladı. 3'üncü periyodu da 62-57 önde bitiren Manisa Basket, sahadan 79-77 galip ayrıldı. Manisa Basket'te 19 sayıyla Echodas yıldızlaştı. Grupta oynadığı üçüncü maçı da kazanan Manisa ekibi liderliğini sürdürdü.