Manisa Basket, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Tura Yükseldi - Son Dakika
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Manisa Basket, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Tura Yükseldi

Manisa Basket, Avrupa Şampiyonlar Ligi\'nde Son 16 Tura Yükseldi

FIBA Europe Cup'ta geçen sezon temsil eden Manisa Basket, bu sezon Şampiyonlar Ligi H Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak Play-In etabını geçerek son 16 takım arasına adını yazdırdı. Takım, Niners Chemnitz'e karşı iki maçta da galip gelerek bu başarıyı elde etti.

15.01.2025 11:50  Güncelleme: 11:52
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AVRUPA'da ülkemizi geçen sezon ilk kez FIBA Europe Cup'ta temsil eden, bu sezon da ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Manisa Basket, H Grubu'ndan ikinci sırada çıktıktan sonra Play-In etabını da geçerek adını son 16 takım arasına yazdırdı. Play-In'de eşleştiği Alman rakibini Niners Chemnitz'i evindeki ilk maçta son 2 dakikaya 13 sayı farkla geride girmesine rağmen 14-0'lık seriyle 87-86 yenip avantajı eline geçiren temsilcimiz, deplasmanda da kazanarak seriyi uzatmadı.

Chemnitz'i Almanya'da da Saben Lee'nin 28, Besson'un 18 sayılık performanslarıyla 87-87 mağlup eden Manisa Basket, seriyi 2-0'la geçip son 16 turuna kaldı. Temsilcimiz son 16 etabında J Grubu'nda İspanya'dan son şampiyon Unicaja Malaga ve Litvanya'dan Rytas Vilnius ile eşleşti. Manisa Basket'in son rakibi Play-In'deki Galatasaray-Saint Quentin eşleşmesinin galibi olacak. Manisa ekibi grup maçlarına 29 Ocak'ta İspanya'da Malaga deplasmanında başlayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Manisa Basket, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Tura Yükseldi - Son Dakika

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