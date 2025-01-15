Manisa Basket, Avrupa Şampiyonlar Ligi\'nde Son 16 Tura Yükseldi

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AVRUPA'da ülkemizi geçen sezon ilk kez FIBA Europe Cup'ta temsil eden, bu sezon da ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Manisa Basket, H Grubu'ndan ikinci sırada çıktıktan sonra Play-In etabını da geçerek adını son 16 takım arasına yazdırdı. Play-In'de eşleştiği Alman rakibini Niners Chemnitz'i evindeki ilk maçta son 2 dakikaya 13 sayı farkla geride girmesine rağmen 14-0'lık seriyle 87-86 yenip avantajı eline geçiren temsilcimiz, deplasmanda da kazanarak seriyi uzatmadı.

Chemnitz'i Almanya'da da Saben Lee'nin 28, Besson'un 18 sayılık performanslarıyla 87-87 mağlup eden Manisa Basket, seriyi 2-0'la geçip son 16 turuna kaldı. Temsilcimiz son 16 etabında J Grubu'nda İspanya'dan son şampiyon Unicaja Malaga ve Litvanya'dan Rytas Vilnius ile eşleşti. Manisa Basket'in son rakibi Play-In'deki Galatasaray-Saint Quentin eşleşmesinin galibi olacak. Manisa ekibi grup maçlarına 29 Ocak'ta İspanya'da Malaga deplasmanında başlayacak.