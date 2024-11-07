BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda ilk 3 maçını kazanarak grupta lider olan Manisa Basket, Yunanistan'da Peristeri deplasmanından ise 90-78 mağlup ayrıldı. Rakibine ilk galibiyetini tattıran Manisa ekibi yenilgiye rağmen gruptaki liderliğini sürdürdü. Manisa Basket, son grup maçlarını 4 Aralık'ta İspanyol ekibi UCAM Murcia'yla, 18 Aralık'ta ise FMP'yle evinde oynama avantajına sahip olacak. Manisa Basket bu maçlarda hata yapmazsa gruptan lider olarak çıkıp adını direkt son 16 turuna yazdıracak.
Son Dakika › Spor › Manisa Basket, Peristeri'ye Yenildi - Son Dakika
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