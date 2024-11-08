Manisa Basket'ta Teknik Değişiklik

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket, başantrenör Ertuğ Tuzcukaya ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Manisa Basket'ten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Ertuğ Tuzcukaya. Başantenörümüz Ertuğ Tuzcukaya ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Manisa Basket ailesine verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.