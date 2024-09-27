Manisa Basket'te Görev Değişikliği

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BASKETBOL Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de sezonun başlamasına günler kala Antrenör Ozan Bulkaz'la yollarını ayırarak Fenerbahçe Koleji'ni çalıştıran Ertuğ Tuzcukaya'yla anlaşan Manisa Basket açıklama yaptı. Manisa temsilcisi Ozan Bulkaz'ın kulüpte görev değişikliğiyle sporcu gelişim koordinatörlüğüne getirildiğini duyurdu. Kulübün açıklamasında, "Sayın Ozan Bulkaz ile yapılan görüşmeler neticesinde görev değişlikliği konusunda fikir birliğine varılmıştır. Kendisi bugünden itibaren Sporcu Gelişim Koordinatörü olarak Manisa basketboluna hizmet etmeye devam edecektir" ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe de açıklama yayınlayıp Manisa Basket'le anlaşan Ertuğ Tuzcukaya'ya teşekkür etti. Sezon öncesi son hazırlık maçında Tofaş'a 96-94 yenilen Manisa Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk sınavında 1 Ekim Salı günü İspanya'da UCAM Murcia'ya konuk olacak.