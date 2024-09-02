Manisa BBSK Karate Takımı Eray Şamdan Karate Eğitim Seminerine Katıldı - Son Dakika
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Manisa BBSK Karate Takımı Eray Şamdan Karate Eğitim Seminerine Katıldı

Manisa BBSK Karate Takımı Eray Şamdan Karate Eğitim Seminerine Katıldı

Manisa BBSK Karate Takımı sporcuları, Kocaeli Darıca'da düzenlenen Eray Şamdan Karate Eğitim Seminerine katıldı. Seminerde teknik ve taktik çalışmalar yapıldı.

02.09.2024 14:14  Güncelleme: 14:16
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Manisa BBSK Karate Takımı sporcuları 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Kocaeli Darıca'da gerçekleştirilen Eray Şamdan Karate Eğitim Seminerine katıldı.

Manisa BBSK Karate takımı sporcuları 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Kocaeli Darıca'da olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'ın eğitmen olarak yer aldığı eğitim seminerine katıldı. Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, "Manisa BBSK Karate takımı sporcularımızın gelişimi için katıldığımız seminerde iki gün boyunca teknik ve taktik çalışmalar yapıldı. Eray Şamdan eğitim seminerine katılmamızı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa BBSK Karate Takımı Eray Şamdan Karate Eğitim Seminerine Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa BBSK Karate Takımı Eray Şamdan Karate Eğitim Seminerine Katıldı - Son Dakika
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