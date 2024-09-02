Manisa BBSK Karate Takımı Eray Şamdan Karate Eğitim Seminerine Katıldı

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Manisa BBSK Karate Takımı sporcuları 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Kocaeli Darıca'da gerçekleştirilen Eray Şamdan Karate Eğitim Seminerine katıldı.

Manisa BBSK Karate takımı sporcuları 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Kocaeli Darıca'da olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'ın eğitmen olarak yer aldığı eğitim seminerine katıldı. Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, "Manisa BBSK Karate takımı sporcularımızın gelişimi için katıldığımız seminerde iki gün boyunca teknik ve taktik çalışmalar yapıldı. Eray Şamdan eğitim seminerine katılmamızı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA