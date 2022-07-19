Manisa BBSK'lı badmintoncular, milli takımda - Son Dakika
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Manisa BBSK'lı badmintoncular, milli takımda

19.07.2022 12:30
Manisa BBSK'lı badmintoncular, milli takımda

Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK) Badminton takımı sporcuları Burak Sağlam, Elif Kayılap ve İsmail Samet Bülbül, 21-24 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan Uluslararası Türkiye Gençler Açık Badminton Turnuvasında Milli Takımımız adına mücadele edecek.

Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK) Badminton takımı sporcuları Burak Sağlam, Elif Kayılap ve İsmail Samet Bülbül, 21-24 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan Uluslararası Türkiye Gençler Açık Badminton Turnuvasında Milli Takımımız adına mücadele edecek.

Uluslararası Türkiye Gençler Açık Badminton Turnuvası, 21-24 Temmuz tarihleri arasında Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Olimpiyat Hazırlık Merkezinde 4 gün sürecek olan organizasyona 7 ülkeden toplam 273 sporcu katılacak. Dünya ve Avrupa gençler sıralamasına puan veren turnuvaya Manisa BBSK'dan 3 sporcu katılarak Milli Takım forması altında mücadele edecek.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Onur Baylan da Milli Takım kafilesinde yer alan Burak Sağlam, Elif Kayılap ve İsmail Samet Bülbül'e başarılar diledi. Baylan, "Badminton takımı sporcularımızın uluslararası organizasyonda Milli Takım forması altında mücadele edecek olması bizleri oldukça mutlu etti. Antrenörümüz Hatice Tokmakçı'ya sporcularımıza verdiği emekler için teşekkür ediyor, sporcularımız Burak, Elif ve İsmail Samet'e başarılar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Ankara, Manisa, Spor, Son Dakika

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