Manisa BBSK Sporcusu Gülçin Akyıldız Büyükler Balkan Karate Şampiyonasında Milli Formayla Ter Dökecek

Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünün (Manisa BBSK) sporcusu olan Gülçin Akyıldız Büyükler Balkan Karate Şampiyonasında milli takım formasıyla ter dökecek.

Manisa BBSK'nın karatedeki milli sporcusu Gülçin Akyıldız 23-25 Şubat 2024 tarihinde Karadağ'da yapılacak olan Büyükler Balkan Karate Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Gülçin Akyıldız, ferdi 68 kg kumite ve kadınlar takım kumitede Türkiye'yi temsil edecek. Manisa BBSK Antrenörü Ali Eşsiz Büyükler Balkan Karate Şampiyonasında milli forma ile Manisa'yı ve Türkiye'yi temsil edecek olan Gülçin Akyıldız'a başarılar dilerken, katkılarından dolayı da Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübüne teşekkür etti. - MANİSA