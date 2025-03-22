Manisa BBSK, Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası\'nda Büyük Başarı Elde Etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Fransa'da düzenlenen Aquae Open Cup 2025 yılı Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda 4 takım şampiyonluğu, 20 altın ve 6 gümüş madalya kazanan Büyükşehir Belediyespor Kulübü Cimnastik takımını ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Cimnastik takımı, Fransa'nın Aix-Les-Bains kentinde düzenlenen Aquae Open Cup 2025 yılı Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'na damga vurdu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste de, Cimnastik takımını Büyükşehir Belediyesinde misafir etti. Manisa BBSK, turnuvada, 4 takım şampiyonluğunun yanı sıra 20 altın, 6 gümüş da gümüş madalya kazandı. Başarılarıyla uluslararası arenada da dikkatleri üzerine çeken Manisa BBSK'nın ziyaretinde, Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Turbil, Milli takımda da görev yapan antrenörler Mehmet Ali Ekin ile Zeki Can Akdağ, sporcular ve sporcu velileri de yer aldı.

"Başkanımıza, bizlere verdiği destekler için teşekkür ediyoruz"

Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Turbil, kendilerini konuk eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste'ye teşekkür ederek, "Cimnastik branşında üst üste aldığımız başarılı sonuçlar bizleri çok gururlandırdı. Türkiye Şampiyonası'nda aldığımız madalyaların ardından uluslararası bir turnuvaya da damga vurduk. Attığımız doğru adımlar ile oluşturduğumuz yol haritasının meyvelerini birer birer toplamaya başladık. Tabiki aldığımız başarılarda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in destekleri bizler için çok önemli. Başkanımıza, bizlere verdiği destekler için teşekkür ediyoruz. Aynı ciddiyetle önümüzdeki şampiyonalara hazırlanmaya devam edeceğiz" dedi.

"Cimnastik takımımızla ne kadar gurur duysak az"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste de, başarılarıyla ülkeye ve Manisa'ya büyük bir gurur yaşatan sporcuları tebrik ederek, sözlerine başladı. Deste, "Uluslararası mecrada kazanılan kupalar, madalyalar çok kıymetli. Cimnastik takımımızla ne kadar gurur duysak az. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek, amatör branşlara destek verilmesini çok önemsiyor. Başkanımızın her zaman söylediği gibi, 'Manisa Büyükşehir Belediyesi amatör branşlardaki tüm sporcularımızın, Manisa'da yaşayan tüm evlatlarımızın yuvası olacak.' Kulüp Başkanımız Emre Hasgör'e ve yönetim kurulu üyelerine de gösterdikleri özveri için teşekkür ediyorum. Milli takımda da görev yapan antrenörlerimizi ve sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA