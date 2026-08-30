Manisa BŞB, Üsküdar'ı Devirerek Galip Geldi
Hentbol Süper Lig'de Manisa BŞB, Üsküdar'ı 33-31 yenerek ilk haftayı galibiyetle tamamladı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 33-31 yendi.
Çamlıca Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 16-11 üstünlüğüyle sona erdi.
Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarıda da üstünlüğünü devam ettirerek maçtan 33-31 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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