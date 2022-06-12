Manisa BŞB yeni sezonda Muradiye'de - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa BŞB yeni sezonda Muradiye'de

12.06.2022 11:51
Manisa BŞB yeni sezonda Muradiye'de

Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak potadaki 5 yıllık tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonda maçlarını Muradiye Spor Salonu'nda oynayacak.

Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak potadaki 5 yıllık tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonda maçlarını Muradiye Spor Salonu'nda oynayacak. Salon, sezon öncesi bakımdan geçerek Süper Lig'e hazırlanacak. Geçen sezon iç sahadaki çoğu maçını 3 bin 500 kişilik Muradiye Spor Salonu'nda oynayan Manisa ekibi, son 6 iç saha sınavında ise bin kişilik Tarık Almış Spor Salonu'na taşınmıştı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, "Türkiye Basketbol Federasyonu'yla yaptığımız görüşmeler sonrasında önümüzdeki sezon maçlarımızı Muradiye Spor Salonu'nda oynama konusunda mutabık kaldık. Federasyon yetkilileri Muradiye'de gerekli incelemeleri yaptı. Zaten çok iyi durumda olan salonumuzda tespit edilen eksiklikleri en kısa sürede tamamlayıp salonumuzu Süper Lig'de maç oynayabilecek fiziki koşullara getireceğiz" dedi.

KOMBİNELER ÇIKIYORBasketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Süper Lig için kombine biletlerin de temmuz ayında satışa çıkacağını açıkladı. Çaylan, "Şehrimizden ve Manisalı basketbolseverlerden kombinelere çok yoğun talep ve istek var. Önümüzdeki ayın içerisinde kombine bilet fiyatlarımızı belirleyip hem internet üzerinden hem de şehrin belli başlı noktalarından satışlara başlamayı planlıyoruz. Taraftarlarımızın bizi Muradiye Spor Salonu'nda yalnız bırakmayacağına eminiz. Biz de onların salona daha rahat ulaşımı için tüm şartlarımızı zorlayacağız. Ev sahibi avantajımızı kullanacağımız güzel bir ortam yaratacağımızı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.


Manisa BŞB yeni sezonda Muradiye'de
Manisa BŞB yeni sezonda Muradiye'de
YORUMLAR
500
Turgutlu Belediyespor Da'lishia Griffin'i transfer etti Turgutlu Belediyespor Da'lishia Griffin'i transfer etti Basketbol Gençler Ligi'nde final heyecanı hafta sonu İstanbul'da yaşanacak Basketbol Gençler Ligi'nde final heyecanı hafta sonu İstanbul'da yaşanacak
Kaynak: DHA

basketbol, Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa BŞB yeni sezonda Muradiye'de - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 11:55:13. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa BŞB yeni sezonda Muradiye'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement