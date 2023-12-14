Manisa Büyükşehir Belediyespor, Akhisar Belediyespor\'a konuk olacak

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Ligi'nde mücadelesini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı 16 Aralık Cumartesi günü saat 14: 00'da deplasmanda Akhisar Belediyespor'a konuk olacak. Yoğun antrenman programı ile maça hazırlanan yeşil beyazlı ekipte tek hedef galibiyet.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Ligi 6.Grup'ta mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı ligin 13. haftasında Cumartesi günü Saat: 14: 00'da deplasmanda Akhisar Belediyespor'a konuk olacak. Baş Antrenör Caner Doğançay yönetiminde yoğun tempoda hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlılarda tek hedef galibiyet. Antrenmanlar, hücum ve savunma oyunları üzerine yapılan taktik uygulamaların ardından manşet ve pas çalışmalarıyla son buluyor. Antrenmanı Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu üyesi Metin Memiş de takip etti.

Günde çift antrenmanla hazırlıkların devam ettiğini belirten ve maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirten Baş Antrenör Caner Doğançay, "Her müsabakaya en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Oyuncularımız Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarısı adına büyük bir özveri gösteriyorlar. Her maçta en iyi mücadelemizi sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Akhisar deplasmanında da güzel bir galibiyet alarak, yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. Akhisar'da da taraftarlarımızdan destek bekliyoruz" dedi. - MANİSA