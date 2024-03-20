Manisa Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes maçında destek bekliyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Bora Çaylan, play-off hedefiyle çalıştıklarını, rakip ayırt etmeden maçları kazanmak istediklerini belirterek taraftarlardan Anadolu Efes karşılaşmasında destek beklediklerini bildirdi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında 24 Mart Pazar günü saat 15.30'da Anadolu Efes'i Muradiye Spor Salonu'nda konuk edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Başantrenör Hakan Demir yönetiminde çalışan yeşil-beyazlı ekipte sakatlık sürecini atlatan Dorukhan Engindeniz ile Mustafa Baki Görür, takımla birlikte antrenmanlara başladı. John Roberson, Sinan Sağlam ve Kaan Sarıalan'ın ise tedavilerine devam edildi.
Kulüp başkanı Bora Çaylan, yaptığı açıklamada, play-off yolunda geride kalan her maçın büyük öneme sahip olduğunu belirtti.
Tüm taraftarları Muradiye Spor Salonu'na davet eden Çaylan, şunları kaydetti:
"Anadolu Efes, sadece ligimizin değil Avrupa'nın en önemli takımlarından biri. Ancak bizim de hedeflerimiz var. Bu hedefleri gerçekleştirmek için rakip ayırt etmeksizin her maça galibiyet için hazırlanıyoruz. Bu önemli maçın bilet fiyatları da çok uygun. Salonumuzun tıklım tıklım dolmasını ve güçlü rakibimiz karşısında evimizde hep birlikte dev bir galibiyet almayı arzu ediyoruz."
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Fitness eğitmeni Richard Simmons, sağ gözünün altında fark ettiği çıkıntı nedeniyle doktora başvurduğunu ve cilt kanseri teşhisi aldığını açıkladı. Simmons, doktorun tüm kanseri çıkaramadığını ve başka bir tedavi turuna gitmesi gerektiğini belirtti.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanan Engin Taşkın'ın babası İsmet Taşkın, oğlunun tutuklanmasına isyan etti. Fenerbahçelilerin gönlü olsun diye tutuklama oldu. Bu çocuklar Trabzonspor için sahaya gidiyor. Sahada bu çocuklara yumruk, tekme atan oyuncular ceza almayacaksa bu ülkenin ekmeğini yemesinler.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanan Engin Taşkın'ın babası İsmet Taşkın, oğlunun tutuklanmasının Fenerbahçelilerin gönlü olsun diye olduğunu söyledi. Olaylar sonrası tutuklanan taraftarın babası, futbolculara saldıranların ceza almadığı sürece bu ülkenin ekmeğini yememeleri gerektiğini belirtti.
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu toplandı. Toplantıda konuşan CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un maçla ilgili yorumları üzerinden sözlerine devam ederken, AK Parti Trabzon adayı Ahmet Genç, Suiçmez'e tepki gösterdi. Suiçmez ise "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor." dedi. Gerilime neden olan sözler sonrası Genç ve bazı kurul üyeleri toplantıyı terk etti.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarda tutuklanan taraftar sayısı 4'e yükseldi. Fenerbahçeli futbolculara saldıran ve kamera kayıtlarından tespit edilen 13 taraftardan 4'ü tutuklandı.
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