Manisa Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes maçında destek bekliyor

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Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Bora Çaylan, play-off hedefiyle çalıştıklarını, rakip ayırt etmeden maçları kazanmak istediklerini belirterek taraftarlardan Anadolu Efes karşılaşmasında destek beklediklerini bildirdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında 24 Mart Pazar günü saat 15.30'da Anadolu Efes'i Muradiye Spor Salonu'nda konuk edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başantrenör Hakan Demir yönetiminde çalışan yeşil-beyazlı ekipte sakatlık sürecini atlatan Dorukhan Engindeniz ile Mustafa Baki Görür, takımla birlikte antrenmanlara başladı. John Roberson, Sinan Sağlam ve Kaan Sarıalan'ın ise tedavilerine devam edildi.

Kulüp başkanı Bora Çaylan, yaptığı açıklamada, play-off yolunda geride kalan her maçın büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Tüm taraftarları Muradiye Spor Salonu'na davet eden Çaylan, şunları kaydetti:

"Anadolu Efes, sadece ligimizin değil Avrupa'nın en önemli takımlarından biri. Ancak bizim de hedeflerimiz var. Bu hedefleri gerçekleştirmek için rakip ayırt etmeksizin her maça galibiyet için hazırlanıyoruz. Bu önemli maçın bilet fiyatları da çok uygun. Salonumuzun tıklım tıklım dolmasını ve güçlü rakibimiz karşısında evimizde hep birlikte dev bir galibiyet almayı arzu ediyoruz."