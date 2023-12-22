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Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı İstanbul'a gitti - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı İstanbul'a gitti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Onvo Büyükçekmece maçı için İstanbul'a hareket etti. Takım, Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı İstanbul\'a gitti
22.12.2023 - 15:26,  Güncelleme: 15:44
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, 23 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de deplasmanda oynayacağı Onvo Büyükçekmece maçı hazırlıklarının Manisa etabını tamamlayarak, İstanbul'a gitti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, 23 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de oynayacağı Onvo Büyükçekmece maçı için İstanbul'a gitti. Hazırlıklarının Manisa etabını Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde tamamlayan Potanın Tarzanları, maçın oynanacağı Gazanfer Bilge Salonu'nda maç öncesi son antrenmanını yapacak. Tedavileri devam eden John Roberson, James Anderson ile Sinan Sağlam kafilede yer almadı.

Potanın Tarzanlarının, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13'üncü hafta müsabakanın hakemleri Özlem Yalman, Fatih Güler ve Erhan Gürsel olarak açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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