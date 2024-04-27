Manisa Büyükşehir Belediyespor, Çağdaş Bodrumspor\'u mağlup etti

Salon: Menteşe
Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, İsmail Binbir
Çağdaş Bodrumspor: Artis 12, Warren 19, Moore 3, Johnson 6, Ahmet Duverioğlu 4, Ahmet Fatih Cantitiz 9, Can Uğur Öğüt 9, Cavit Ege Havsa 3, Berkay Genç 2, Melih Kurtay, Norris, Erkan Veyseloğlu
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 22, Sinan Sağlam, Cruz 15, Luther 16, Ege Arar 2, Anderson 8, Dorukhan Engindeniz 8, Terry 6, Barış Çağan Özkan 5, Ayberk Olmaz 2, Mustafa Baki Görür 3, Kaan Sarıaslan
1. Periyot: 15-24
Devre: 38-45
3. Periyot: 52-63
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Çağdaş Bodrumspor'u 87-67 mağlup etti.
Çağdaş Bodrumspor bu sonuçla Reeder Samsunspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.
Manisa Büyükşehir Belediyespor ise play-off'a kalmayı garantiledi.
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