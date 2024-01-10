Manisa Büyükşehir Belediyespor, Casademont Zaragoza\'ya 68-65 mağlup oldu

SALON: Muradiye Spor

HAKEMLER: Radomir Vojinonic, Marius Ciulin, Emmouil Tsolakos

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 10, Cruz 19, Mustafa Baki Görür 3, Anderson 4, Terry 17, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 3, Luther 9, Ayberk Olmaz, Kaan Sarıaslan, Utku Yücedağ

CASADEMONT ZARAGOZA: Bell-Haynes 12, Yusta 7, Mensia 6, McFadden 10, Watt 6, Gielo, Gonzales 7, Kravic 6, Sulejmanovic 11, Moreno 3

1'İNCİ PERİYOT: 21-22

2'İNCİ PERİYOT: 30-36

3. PERİYOT: 52-53

FIBA Europe Cup 2'nci Tur M Grubu 3'üncü hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği İspanya ekibi Casademont Zaragoza'ya 68-65 mağlup oldu. Maçın ilk periyodunu 22-21 önde tamamlayan İspanya temsilcisi, soyunma odasına da 36-30 üstün gitti. Üçüncü periyodu 53-52 önde geçen konuk ekip, maçı da 68-65 kazandı. Temsilcimiz Russell'la son saniyede üç sayılık atışta isabet bulamayınca yenilgiye razı oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla gruptaki üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrılıp çeyrek final şansını çok azalttı.