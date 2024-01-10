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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Casademont Zaragoza'ya 68-65 mağlup oldu - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Casademont Zaragoza'ya 68-65 mağlup oldu

FIBA Europe Cup 2'nci Tur M Grubu 3'üncü hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği İspanya ekibi Casademont Zaragoza'ya 68-65 mağlup oldu. Temsilcimiz Russell'la son saniyede üç sayılık atışta isabet bulamayınca yenilgiye razı oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla gruptaki üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrılıp çeyrek final şansını çok azalttı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Casademont Zaragoza\'ya 68-65 mağlup oldu
10.01.2024 - 21:20,  Güncelleme: 21:21
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SALON: Muradiye Spor

HAKEMLER: Radomir Vojinonic, Marius Ciulin, Emmouil Tsolakos

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 10, Cruz 19, Mustafa Baki Görür 3, Anderson 4, Terry 17, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 3, Luther 9, Ayberk Olmaz, Kaan Sarıaslan, Utku Yücedağ

CASADEMONT ZARAGOZA: Bell-Haynes 12, Yusta 7, Mensia 6, McFadden 10, Watt 6, Gielo, Gonzales 7, Kravic 6, Sulejmanovic 11, Moreno 3

1'İNCİ PERİYOT: 21-22

2'İNCİ PERİYOT: 30-36

3. PERİYOT: 52-53

FIBA Europe Cup 2'nci Tur M Grubu 3'üncü hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği İspanya ekibi Casademont Zaragoza'ya 68-65 mağlup oldu. Maçın ilk periyodunu 22-21 önde tamamlayan İspanya temsilcisi, soyunma odasına da 36-30 üstün gitti. Üçüncü periyodu 53-52 önde geçen konuk ekip, maçı da 68-65 kazandı. Temsilcimiz Russell'la son saniyede üç sayılık atışta isabet bulamayınca yenilgiye razı oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla gruptaki üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrılıp çeyrek final şansını çok azalttı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediyespor, Casademont Zaragoza'ya 68-65 mağlup oldu - Son Dakika


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