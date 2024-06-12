Manisa Büyükşehir Belediyespor'da altyapı koordinatörlüğüne Ekrem Öztürk getirildi

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Yeniden yapılanmaya giden Basketbol Süper Ligi temsilcisi Manisa Büyükşehir Belediyespor'da altyapı koordinatörlüğü görevine Ekrem Öztürk getirildi.

Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde yapılan imza töreninde konuşan Öztürk, "Manisa'daki yerel kulüplerimize gerekli desteği vererek bir çatı kulüp projesi oluşturmayı planlıyoruz" dedi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Ersin Öztaş ise altyapıya büyük önem verdiklerini belirtti. Öztaş, "Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak tüm branşlarda 17 ilçeye yayılmış yönetilebilir ve sürdürülebilir bir projeye hayat vereceğiz. U10'dan Basketbol Gelişim Ligi'ne kadar bütün alt yaş gruplarında altyapıyı organize etmek için eski basketbolcularımızdan Ekrem Öztürk ile bir araya geldik ve bu yolu onunla birlikte kat edeceğiz. Geçmiş dönemlerde yapılmış olan hatalardan derslerimizi çıkaracağız. A takımdan gelişim liglerimize kadar önümüzdeki dönemi çok başarılı bir şekilde geçireceğimize inanıyorum" açıklamasını yaptı.