Manisalı karateciler Denizli\'de fırtına gibi esti

Okul Sporları Grup Müsabakaları'nda tatamiye çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu sporcular, 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Karate Antrenörü Ali Eşsiz, "Bu başarı tesadüf değil, disiplinli çalışmanın sonucu" dedi.

Denizli'de 11-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen Okul Sporları Grup Müsabakaları'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları önemli başarılara imza attı. İki gün süren organizasyonda tatamiye çıkan sporcular, toplamda 9 madalya kazanarak Manisa'yı gururlandırdı.

Müsabakalarda Berat Kazak, Furkan Efe Saltık ve Yağmur Toygar kendi kategorilerinde bölge şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Mehmet Talha Kartal bölge ikinciliğini elde ederken; Nurullah Mert Kara, Seyit Yasin Gümeç, Mila Kurtoğlu, Zehra Kocakaplan ve Elif Naz Dörmen ise üçüncülük dereceleriyle bronz madalya kazandı.

"Bu başarı disiplinli çalışmanın ürünü"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate Antrenörü Ali Eşsiz, elde edilen başarıların tesadüf olmadığını belirterek, "Sporcularımız uzun süredir büyük bir özveriyle hazırlanıyordu. Denizli'de bunun karşılığını aldık. Hepsiyle gurur duyuyorum. Bu başarı, disiplinli çalışmanın ve takım ruhunun bir sonucudur" dedi.

Eşsiz, sporcuların gelişiminde ailelerin ve kulübün desteğinin büyük rol oynadığını da vurgulayarak, "Ailelerimize ve kulübümüze desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hedefimiz daha büyük başarılara ulaşmak" diye konuştu.

Manisa ekibi, elde ettiği 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya ile grup müsabakalarına damga vurdu. - MANİSA