Manisa Büyükşehir Belediyespor, Darüşşafaka\'yı mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde karşılaştığı Darüşşafaka'yı 69-62 mağlup etti.
Salon: Muradiye Spor Salonu
Hakemler: Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı, Yiğit Gönüştaş
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 8, Cruz 7, Luther 11, Ege Arar 6, Anderson, Mustafa Baki Görür 13, Dorukhan Engindeniz 6, Terry 13, Barış Çağan Özkan 5
Darüşşafaka: Adams 8, Woodard 7, Abdur Rahkman 11, Berk Demir 8, Muhsin Yaşar 13, Tolga Kay, Enes Berkay Taşkıran, Rijad Aydın, Bora Yaşar, Cartlon 15, Pandi
1. Periyot: 12-21 (Darüşşafaka lehine)
Devre: 37-33 (Manisa BBSK lehine)
3. Periyot: 56-44 (Manisa BBSK lehine) - MANİSA
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