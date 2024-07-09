Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Transferlerini Tamamladı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Transferlerini Tamamladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Transferlerini Tamamladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi smaçör Gülsüm Şeyda Alp, pasör Betül Dinç Taşkıran ve orta oyuncu Hilal Barışık'ı transfer etti.

09.07.2024 15:20  Güncelleme: 15:22
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Yeni sezona iddialı bir şekilde başlamak için transfer dönemine hızlı bir şekilde başlayan ve hedeflerini 1. Lig olarak belirleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, smaçör Gülsüm Şeyda Alp, pasör Betül Dinç Taşkıran ve orta oyuncu Hilal Barışık'ı renklerine bağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması dahilinde, kadrosuna 3 önemli ismi ekledi. Uncubozköy Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde smaçör mevkiinde oynayan Gülsüm Şeyda Alp, pasör mevkiinde oynayan Betül Dinç Taşkıran ve orta oyuncu pozisyonunda oynayan Hilal Barışık, kendilerini yeşil-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. İmza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Murat Kümüştekin, yönetim kurulu üyeleri ve Baş Antrenör Caner Doğançay da yer aldı. Törende konuşan oyuncular, Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesine katılmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, başarılı ve sakatlıksız bir sezon temennisinde bulundular. Kadrolarını tecrübeli ve altyapıdan yetişen oyunculardan oluşturarak, sezona iddialı bir şekilde başlamayı istediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Murat Kümüştekin, oyunculara yeşil-beyazlı forma altında başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Transferlerini Tamamladı - Son Dakika

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