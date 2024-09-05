Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı Türkiye Yıldızlar Takım Karate Şampiyonasında Manisa\'yı temsil ediyor

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Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı Isparta'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Takım Karate Şampiyonasında Manisa'yı temsil ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü (Manisa BBSK) Yıldızlar Karate Takımı, 40 gün önce 8 yaşında vefat eden Enes Gündaşlı anısına 5-7 Eylül tarihleri arasında Isparta Işıkkent Spor Salonunda düzenlenen Türkiye Yıldızlar Takım Karate Şampiyonasında Manisa'yı temsil ediyor. 10-13 yaş arasındaki 8'i kız 8'i erkek toplam 16 sporcu ile Şampiyonada Manisa'yı temsil ettiklerini belirten Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, kulüp olarak başarılarına bir yenisini daha eklemek istediklerini söyledi. Manisa BBSK Karate Takımı Şampiyonaya 2011-2012 Erkek Takım Kumite, 2013-2014 Erkek Takım Kumite, 2011-2012 Kız Takım Kumite, 2013-2014 Kız Takım Kumite olarak katılım gösteriyor. - MANİSA