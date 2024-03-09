Manisa Büyükşehir Belediyespor, Petkimspor\'a mağlup oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Petkimspor'a 106-90'lık skorla mağlup oldu.
Hakemler: Altuğ Köselerli, Serdar Ünal, Kerem Yılmaz
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Pako Cruz 23, Fatts Russell 22, Emanuel Terry 21, James Anderson 10, John Roberson 5, Mustafa Baki Görür 5, Ege 4, Ayberk, Utku.
Aliağa Petkimspor: David Efianayi 31, Jeremy Simmons 18, Yunus Emre Sonsırma 14, Markel Starks 19, Mahir Ağva 11, Peyton Aldridge 8, Zoriks 3, Yavuz 2
1. Periyot: 27-25 (Manisa BBSK lehine)
Devre: 41-56 (Petkimspor lehine)
3. Periyot: 66-78 (Petkimspor lehine) - MANİSA
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