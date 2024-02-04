 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde TOFAŞ'ı mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde TOFAŞ'ı mağlup etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde TOFAŞ\'ı mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde TOFAŞ'ı 91-89 mağlup etti. Müsabakanın geliri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Manisa'ya yerleşen depremzedelere bağışlandı.

04.02.2024 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Muradiye

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 17, Cruz 30, Luther 8, Ege Arar 10, Anderson 7, Mustafa Baki Görür 3, Utku Yücedağ, Dorukhan Engindeniz, Terry 16, Barış Çağan Özkan

TOFAŞ: Winston 22, Tolga Geçim, Denmon, O'Brien 14, Wiley 21, Özgür Cengiz 9, Homesley 11, Batın Tuna, Ege Demir 4, Mustafa Kurtuldum 8

1.? ?Periyot: 23-17

Devre: 42-36

3.? ?Periyot: 58-58

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde TOFAŞ'ı 91-89 mağlup etti.

Öte yandan müsabakanın geliri, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinden ayrılarak Manisa'ya yerleşen depremzedelere bağışlandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Manisa, Basketbol, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde TOFAŞ'ı mağlup etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 16:28:10. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde TOFAŞ'ı mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement